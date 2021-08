O documentário de Spike Lee "NYC Epicenters 9/11-2021½", que acompanha as últimas duas décadas de Nova Iorque, chegará à HBO Portugal a 23 de agosto, anunciou o serviço de streaming esta quarta-feira.

Preparado para assinalar o 20º aniversário do ataque terrorista da Al Qaeda a 11 de setembro de 2001, o trabalho dividido em quatro partes relata a viagem pessoal do realizador pelos "momentos impactantes na vida dos nova-iorquinos, celebrando a cidade, os seus residentes e a sua resiliência", destaca o comunicado.

"Com mais de 200 entrevistas, investigamos o que torna Nova Iorque a cidade mais formidável do mundo e a diversidade dos seus habitantes que contribui para isso. Durante séculos, observadores e pessoas cheias de ódio proclamaram, erradamente, que Nova Iorque estava morta e cheiravam mal", recordava em março o cineasta, vencedor do Óscar por "BlacKkKlansman: O Infiltrado" (2018).

Os entrevistados incluem Jon Stewart, Rosie Perez, Jeffrey Wright, John Turturro; os políticos Chuck Schumer, Bill De Blasio, Alexandria Ocasio-Cortez, Ron Kim, Mondaire Jones, Stacey Plaskett, Ritchie Torres, Muriel Bowser; profissionais médicos Dr. Anthony Fauci, Dr. Ian Lipkin, Dr. Fritz Francois; membros do Departamento de Bombeiros de Nova Iorque; operadores de máquinas do Ground Zero; engenheiros, arquitetos, jornalistas e repórteres.

Recorde-se que Spike Lee foi um dos primeiros cineastas a mostrar a Nova Iorque marcada pelo impacto do 11 de setembro através da ficção, no filme "A Última Hora" (2002), com Edward Norton, Barry Pepper e Philip Seymour Hoffman.

"Começando com a pandemia global a decorrer e a urgência do movimento Black Lives Matter, Lee atravessa o tempo até aos devastadores ataques terroristas de 11 de setembro", Spike Lee traça uma crónica "épica de vida, perda e sobrevivência" daquela a que chama "a maior cidade na terra de Deus", salienta a HBO Portugal.