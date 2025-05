"Caça ao Homem: Osama bin Laden", dos realizadores Mor Loushy e Daniel Sivan, é a nova minissérie documental da Netflix. No fim de semana de estreia, a produção conquistou o primeiro lugar do top global do serviço de streaming.

Ao longo de três episódios, a minissérie analisa a forma como o "mundo se mobilizou para caçar Osama Bin Laden após a execução dos seus terríveis planos dos ataques do 11 de Setembro, em 2001, nos Estados Unidos. "Através de entrevistas com intervenientes chave do governo dos Estados Unidos, que ajudaram na perseguição global, esta série relata a missão de mais de uma década de duração para capturar um dos mais infames terroristas do mundo", resume a Netflix.

"É uma história cujo início e fim estão na memória de todo o mundo. Os acontecimentos de 11 de setembro de 2001, conhecidos posteriormente como 11/9, marcaram a primeira vez que os Estados Unidos foram atacados no seu próprio território desde Pearl Harbor. Quase uma década depois, a 2 de maio de 2011, altos responsáveis do governo, incluindo o então presidente Barack Obama e a então secretária de Estado Hillary Clinton, reuniram-se na Casa Branca para assistir à operação surpresa num complexo no Paquistão, com o objetivo de eliminar Osama bin Laden, o fundador da al-Qaida. Mas pouco se sabe sobre o que aconteceu entre esses dois momentos, e sobre o que enfrentaram os operacionais, responsáveis e especialistas em contraterrorismo para capturar e eliminar um dos terroristas mais notórios da história moderna", acrescenta o serviço de streaming no site Tudum.

Para os realizadores Daniel Sivan e Mor Loushy, "ser atirado para o lugar de comando após o pior ataque da história americana abalaria qualquer um, mesmo estes homens e mulheres corajosos que tinham dedicado as suas vidas a proteger os americanos, avaliando ameaças geopolíticas e soando alarmes que muitas vezes eram ignorados".

"Mas os analistas de informações não tiveram tempo para fazer o luto ou refletir. Tinham uma missão em mãos: descobrir quem foi responsável e impedi-los antes do próximo ataque", acrescenta ao Tudum.

A série documental de três episódios foca-se nas experiências das pessoas cujas decisões difíceis e ações rápidas ocorreram em salas seguras por todo o mundo. “O nosso objetivo foi transportar os espectadores para esses lugares, em tempo real, e perguntar-lhes: ‘O que farias tu?’ Para nós, a melhor forma de compreender a história é vivê-la verdadeiramente", rematam.

"Caça ao Homem: Osama bin Laden" conta com entrevistas a operacionais dos serviços de informação e das Forças Especiais que participaram na perseguição global ao líder da al-Qaida, incluindo perspectivas e recordações de antigos responsáveis da CIA, do Departamento de Defesa e do FBI, como Leon Panetta e Henry A. Crumpton.

Jornalistas, incluindo o antigo repórter da ABC John Miller e Nayyera Haq, e responsáveis da Casa Branca, como Ben Rhodes (conselheiro adjunto de segurança nacional na administração do presidente Barack Obama) também participam na minissérie da Netflix.

"'Caça ao Homem: Osama bin Laden' não conta a história dos Estados Unidos e da Guerra ao Terror. Conta a história das pessoas encarregues de encontrar o terrorista mais procurado do mundo e trazê-lo à justiça. Foi uma caça que mudou as suas vidas, os Estados Unidos e o mundo como o conhecemos", rematam os realizadores.