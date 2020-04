O Discovery estreia no próximo sábado, dia 4 de abril, às 21h00, "Pandemia: COVID-19", um documentário especial produzido pelo canal e que "vai analisar a origem e as razões da rápida expansão global do vírus de uma perspectiva científica e informativa".

"Com base em testemunhos e experiências reais de profissionais da saúde, funcionários e pacientes que combatem o vírus, um grupo de pesquisadores e epidemiologistas de diferentes partes do mundo tentará ajudar os espectadores a entender porque é que essa epidemia global ocorreu e o que podemos fazer para conseguir sua erradicação o mais rápido possível", explica o canal em comunicado.

Em "Pandemia: COVID-19", cientistas e especialistas internacionais vão partilhar "as suas pesquisas mais recentes com os telespectadores para oferecer uma visão aprofundada desta pandemia global e que contará com o testemunho de pessoas que enfrentam o coronavírus na linha de frente, nos Estados Unidos da América".