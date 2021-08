A Netflix anunciou o lançamento de um documentário sobre Michael Schumacher. A produção estreia-se a 15 de setembro, confirmou o serviço de streaming nas redes sociais.

Com o apoio incondicional da família de Michael Schumacher, "Schumacher" conta com "entrevistas raras e filmagens de arquivo inéditas, traçando com a devida sensibilidade um retrato crítico do heptacampeão mundial".

"Este documentário explora as várias facetas que definem este complexo atleta e fizeram dele o que é, acompanhando-o ao longo da sua meteórica ascensão numa modalidade tão difícil e perigosa e com milhões de fãs pelo globo fora. A força de vontade e o sucesso na luta pela vitória colocaram Michael Schumacher nas bocas do mundo, cativando a imaginação de milhões, mas o sucesso deste homem reservado deve-se a muito mais do que as corridas automóveis. A sua pessoa não se define apenas pelo espírito de luta e pelo facto de almejar a perfeição, e as inseguranças completam o retrato de um homem sensível e introspetivo", resume a Netflix em comunicado.

Segundo o serviço de streaming, o "cerne da história de Schumacher são os seus pais e filhos, bem como Corinna Schumacher, a sua paixão de infância e o amor da sua vida".