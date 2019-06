"Acredito que, se as pessoas parassem de ver ou de assinar @ATT, seriam obrigadas a fazer grandes mudanças na @CNN, que está a morrer em paralelo com as suas audiências", escreveu Donald Trump no Twitter.

"É tão injusta e com tantas notícias falsas e más! Quando o mundo assiste à @CNN, recebe uma imagem falsa dos Estados Unidos. Triste!", reclamou.

Trump é um crítico de longa data da CNN e de muitos outros meios de comunicação norte-americanos, especialmente porque não considera a cobertura da sua presidência apropriada.

O seu governo opôs-se à aquisição do grupo Time Warner - do qual a CNN faz parte - pela operadora de telecomunicações AT&T, evocando problemas de concorrência justa. A Justiça validou a fusão.

O presidente norte-americano reclamou esta segunda que, quando chegou ao Reino Unido, viu a CNN "por um momento" como fonte primária de notícias, mas depois desligou.

"Tudo negativo e muitas 'Fake News', muito mau para os Estados Unidos. Os grandes índices de audiência descem. Porque é que o proprietário, @ATT, não faz alguma coisa?", perguntou.