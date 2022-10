A CNN, um das principais emissoras de televisão nos Estados Unidos, "tentou usar a sua enorme influência - como fonte 'confiável" de informação - para difamar o denunciante aos seus telespectadores e leitores com o propósito de o derrotar politicamente", diz o processo de 29 páginas aberto na segunda-feira na Flórida.

"Como parte do seu esforço conjunto para inclinar a balança política para a esquerda, a CNN procurou manchar o denunciante com uma série de rótulos cada vez mais ultrajantes, falsos e difamatórios de 'racismo', 'lacaio da Rússia', 'insurgente' e, finalmente, 'Hitler'", afirma a denúncia.

Trump pede 475 milhões de dólares em danos.

Ao longo do seu mandato, o ex-presidente republicano teve um péssimo relacionamento com grandes meios de comunicação norte-americanos como a CNN e o The New York Times, que batizou como criadores de "fake news" (notícias falsas). Trump atacou-os habitualmente através do Twitter, rede social da qual acabou banido.