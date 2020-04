A estreia da primeira fase do "Big Brother" - o "BB Zoom" - não conseguiu conquistar a maioria dos espectadores, ficando atrás do arranque da nova edição de "Quem Quer Namorar um Agricultor?", da SIC. Mas, nas redes sociais, o reality show da TVI, tem sido um dos temas mais comentados.

As primeiras gaffes dos concorrentes, memes e comentários sobre os 18 participantes têm alimentado as conversas nas redes sociais, nomeadamente no Twitter - no domingo, dia 26 de abril, a estreia do reality show foi o tema mais comentado na rede social em Portugal.

Pelos comentários nas redes sociais, Sónia é uma das concorrentes mais elogiadas, enquanto Pedro Alves é o mais criticado, depois de na sua apresentação ter dito que era "um bocadinho homofóbico".

Leia algumas das reações: