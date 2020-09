Do dramaturgo e guionista Paul Rudnick e realizada por Jay Roach, a "comédia da HBO socialmente distanciada", "Coastal Elites", estreia no dia 13 de setembro na HBO Portugal. A sátira cómica conta histórias "contemporâneas de personagens que colapsam emocionalmente e se recompõem enquanto lutam com a política, a cultura e a pandemia".

Bette Midler, Kaitlyn Dever, Dan Levy, Sarah Paulson e Issa Rae protagonizam a nova aposta do serviço de streaming "que explora o mundo atual de política profundamente dividida e a procura universal pela ligação humana".

"Originalmente criada para o Teatro Público de Nova Iorque, 'Coastal Elites' saltou do palco para o ecrã no início da pandemia e foi evoluindo em tempo real à medida que os eventos sem precedentes de 2020 iam acontecendo. As filmagens aconteceram no início deste verão sob as normas de quarentena", lembra a HBO Portugal em comunicado.

Segundo o serviço de streaming, a produção "destaca cinco pontos de vista distintos e apaixonados ao longo dos Estados Unidos". "Quando o distanciamento social força essas personagens a lidar com o isolamento, elas reagem com frustração, riso e introspeção", acrescenta a HBO.

"Coastal Elites" acompanha Miriam Nessler (Bette Midler), uma professora de longa data do sistema de escolas públicas de Nova Iorque; Sharynn Tarrows (Kaitlyn Dever), uma jovem enfermeira de Wyoming que voa para Nova Iorque para ser voluntária num hospital no auge da crise COVID-19 naquela região; Mark Hesterman (Dan Levy), um jovem ator numa videoconferência em West Hollywood; Clarissa Montgomery (Sarah Paulson), uma personalidade do YouTube que filma o episódio 28 das suas 'Mindful Meditations', na esperança de acalmar, inspirar e tratar os seus seguidores; e Callie Josephson (Issa Rae), uma filantropa bem relacionada, cujos contactos das escolas preparatórias a levam aos mais altos escalões do governo.