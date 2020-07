"Dupla Identidade" é uma das próximas apostas da Globo - a série estreia em Portugal a 9 de agosto, às 20h20 -, e acompanha a trajetória de "serial killer que usa uma máscara social insuspeita", explica o canal em comunicado.

"Aos olhos de todos, ele é um rapaz comum, atraente e carinhoso. Mas na realidade é um criminoso cruel, que mata por puro prazer. A mente e as ações do serial killer frio e calculista Edu (Bruno Gagliasso) são retratadas em ‘Dupla Identidade’", avança a Globo.

"O serial Killer Edu usa uma máscara social para enganar todos os que estão à sua volta, incluindo a sua namorada Ray (Débora Falabella), uma romântica produtora de moda, que está longe de imaginar que o homem pelo qual está apaixonada tem uma ‘Dupla Identidade’. À sua caça estarão a psiquiatra forense Vera (Luana Piovani) e o delegado Dias (Marcelo Novaes), responsável pela força-tarefa criada para tratar exclusivamente desses crimes e preparada com as técnicas mais avançadas da perícia criminal", acrescenta o canal em comunicado.

Para o ator Bruno Gagliasso, que interpreta o serial killer Edu, o papel não podia ser mais desafiante. "Eu gosto de personagens ricos, que são mais difíceis e desgastantes, porém mais prazerosos. Eu tenho vontade de fazer um personagem que ninguém imagina quem realmente é. O Edu é um cara bacana, sensível, envolvente, um cara aparentemente normal. Por isso, ninguém desconfia dele", frisa.