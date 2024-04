Fã de "Dexter" e com saudades do serial killer mais popular do pequeno ecrã? Há boas notícias. No passado dia 31 de março, todas as temporadas da série da série protagonizada por Michael C. Hall chegaram, em Portugal, à Netflix.

No total, "Dexter" conta com oito temporadas de 12 episódios. A série vencedora de dois Globos de Ouro estreou-se em 2006 e esteve no ar até 2013.

A série de crime, drama e mistério acompanha Dexter Morgan, um especialista forense que vive uma vida dupla como um assassino em série que persegue e mata criminosos que escaparam à justiça.

"De dia, o afável Dexter trabalha como analista forense na polícia de Miami. À noite, este lobo com pele de cordeiro é um assassino em série que só mata outros homicidas", resume a Netflix.

Em Portugal, "Dexter" também pode ser vista na SkyShowtime.

Em 2022, chegou o spin-off da série. "Dexter: New Blood", que pode ser vista na HBO Max, contou com apenas uma temporada, mas conquistou os espectadores, registando uma das melhores audiências do canal norte-americano, com uma média de oito milhões de espectadores por semana.

"Passados 10 anos depois de Dexter desaparecer no olho do furacão Laura, esta série especial mostra-o a viver com um nome falso, na pequena cidade fictícia de Iron Lake, em Nova Iorque. Dexter pode estar a abraçar a sua nova vida, mas na sequência de eventos inesperados nesta comunidade unida, o seu Passageiro das Trevas regressa inevitavelmente", destaca a HBO Max.