Miguel Falabella e Marisa Orth são os protagonistas de “Fica Comigo Esta Noite”, peça que arranca no Teatro Tivoli BBVA, em Lisboa, no dia 2 de outubro e vai estar cena até 3 de novembro na capital. A peça vai ainda passar pelo Teatro Sá da Bandeira, no Porto, entre 6 e 17 de novembro.

Com texto de Flávio de Souza e encenação de Bruno Guida, a produção "traz para palco um turbilhão de emoções que invadem uma viúva durante o velório do marido, que parte de forma inesperada".

"Nessa noite, depois das visitas de amigos e familiares, o marido passa de espectador a interveniente e sem demoras decide questionar a sua própria mulher: acabam por ser desfeitos os mal-entendidos, as traições são perdoadas e os votos de amor renovados, antes da partida para a vida eterna", frisa o comunicado.