Maria Cerqueira Gomes foi uma das convidada desta quinta, dia 6 de fevereiro, do "5 para a meia-noite", da RTP1. Em conversa com Filomena Cautela, a apresentadora confirmou os rumores e revelou que vai deixar as manhãs da TVI.

"Não vou continuar nas manhãs, está fechado. Sei que vou para o Porto a partir de abril, o meu contrato continua com a TVI. Quero que a minha base seja o Porto. Estar cinco dias por semana em Lisboa não é, para já, uma opção para mim", revelou a apresentadora.

No programa da RTP1, Maria Cerqueira Gomes participou na rubrica "Pressão No Ar". "Maria, sentes ou não que foste carne para canhão na TVI?", perguntou Inês Lopes Gonçalves. "Claro. Eu sabia disso e vim porque tinha de vir. Acredito que as pessoas que contrataram não queriam esse objetivo, mas a probabilidade era grande". "Eu sabia disso e vim porque tinha de vir. Acredito que as pessoas que contrataram não queriam esse objetivo, mas a probabilidade era grande".

Maria Cerqueira Gomes estreou-se ao lado de Manuel Luís Goucha no formato da estação de Queluz em janeiro de 2019. A apresentadora, que era uma das caras do Porto Canal, substituiu Cristina Ferreira.