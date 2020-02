O filme "A Todos os Rapazes que Amei" foi um dos mais vistos na Netflix em 2018. A comédia romântica estreou há um ano e conquistou as redes sociais, com muitos dos espectadores a confessarem que não conseguiram segurar as lágrimas.

O serviço de streaming decidiu apostar numa segunda parte, que estreou esta quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. "A Todos os Rapazes: P.S. Ainda Te Amo" é o título da nova produção.

Veja o trailer:

"Chegou um novo ano e Lara Jean (Lana Condor) e Peter (Noah Centineo) deixaram de fingir que são um casal… eles são um casal. À medida que Lara Jean vai explorando um arraial de estreias com Peter — o seu primeiro beijo a sério, o seu primeiro encontro a sério, o seu primeiro Dia dos Namorados — dá por si a precisar cada vez mais do apoio de Kitty e Margot (Anna Cathcart e Janel Parrish), Chris (Madeleine Arthur), e de uma inesperada nova mentora, Stormy (Holland Taylor), para lidar com as complexas emoções que surgem neste novo capítulo em que tem de gerir a sua relação, enquanto tenta descobrir quem realmente é", explica a Netflix.

"Mas quando John Ambrose (Jordan Fisher), outro dos destinatários das velhas cartas de amor de Lara Jean, volta a entrar na sua vida, ela tem de confiar em si mesma como nunca ao ser confrontada com o seu primeiro grande dilema: poderá ela estar apaixonada por dois rapazes ao mesmo tempo?", acrescenta o serviço de streaming.