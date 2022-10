O espanhol Claudio Biern Boyd, o criador de "Dartacão e os Três Moscãoteiros" e "A Volta ao Mundo de Willy Fog", morreu no passado domingo, dia 16 de outubro, aos 82 anos.

O popular produtor de televisão fundou as produtoras audiovisuais BRB Internacional e Apolo Films, com as quais deu vida a séries de desenhos animados que marcaram especialmente a década de 1980, valendo-lhe o apelido de "Walt Disney espanhol".

O criador recebeu mais de 40 prémios ao longo da sua carreira, como o Prémio Talento Extraordinário da Academia de Televisão (2017) ou a Medalha de Trabajo President Macià de la Generalitat de Cataluña, em 2011.

Em Portugal, "Dartacão e os Três Moscãoteiros" foi exibida pela primeira vez na RTP em 1983, um ano depois de se ter estreado em Espanha, país de onde é originária. Na base de tudo está o romance de Alexandre Dumas, “Os Três Mosqueteiros”, publicado originalmente em 1844, e um dos livros que Claudio Biern Boyd ‘devorou’ em criança.

“Há muitos anos, quando nasci, não havia televisão, o que fez com que me tornasse um devorador de livros. E os livros que havia naquela época eram de [Alexandre] Dumas, [Julio] Verne, [Emilio] Salgari, Charles Dickens e o Dartagnan cativou-me. Eu conseguia vê-lo, era muito imaginativo”, partilhou, em 2021, em entrevista com a Lusa.

No final de década de 1970, quando estava a iniciar-se no “negócio das séries de animação”, Claudio Biern Boyd lembrou-se de pegar numa história conhecida – “porque é muito diferente chegar à RAI, à RTP ou à BBC com a história de Dartagnan ou com a história de Joana e Claudio, que não lhes interessa nada”.

Quando foi questionado sobre a que se deve o sucesso que a série teve na década de 1980, Claudio Biern Boyd confessou não ter “uma resposta concreta”. “Surpreendeu-me também a mim. Vendemos a série a mais de cem países em todo o mundo e passou em mais de 300 cadeias de televisão. Ainda dá em vários países e continua a ter êxito e aceitação entre as crianças. Penso que 60% a 70% do êxito deve-se ao guião. O senhor Dumas escreveu um grande romance, porque tem de tudo: tem ação, tem bons, tem maus, tem amor, suspense, enganos”, referiu.

Dartacão, o ‘moscãoteiro’ que fez sucesso na televisão na década de 1980, voltou ao grande ecrã em 2021. Claudio Biern Boyd foi o produtor executivo de “D'artacão e os três moscãoteiros - O filme”, que contou com argumento de Doug Landale e realização de Toni Garcia.

O espanhol estava a trabalhar na longa-metragem de animação baseada em “A volta ao mundo de Willy Fog”, exibida nos anos 1980 em Portugal. “O meu próximo projeto é ‘A volta ao mundo de Willy Fog’. Já escrevi os guiões, mas com uma coisa muito importante. É o meu sonho dourado”, contou Claudio Biern Boyd em entrevista à Lusa.

“A volta ao mundo de Willy Fog” baseia-se no romance de Julio Verne “A volta ao mundo em 80 dias”, publicado originalmente em 1872.