Eduardo Madeira mudou-se para a TVI para se juntar ao novo programa de Cristina Ferreira. Em "Cristina ComVida", o humorista interpreta diariamente diferentes personagens, como a dona Piedade ou Adelaide, a espectadora que odeia a estação de Queluz de Baixo.

Nas redes sociais, Eduardo Madeira fez um balanço dos primeiros meses do projeto. "Já tinha feito um balanço ao fim de dois meses, ia fazer outro ao fim de quatro, mas vai uns dias antes. A minha ida para a TVI e para o lado da Cristina Ferreira foi um desafio. Está, até ver, a ser uma viagem fantástica, obrigado Cristina pelo convite. Terei perdido alguns admiradores? Sim, talvez algumas centenas. Ganhei outros? Sim, muitos e muitos milhares. Mas o melhor foi estar num sítio onde me sinto bem", frisou na sua conta no Instagram.

"Lamento informar a malta que se rói de dor nas suas tocas, mas estou mesmo muitíssimo feliz. Não se nota, invejosas?", rematou.

Veja a publicação: