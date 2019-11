Ellen DeGeneres vai receber o Prémio Carol Burnett na 77ª cerimónia dos Globos de Ouro, que se realiza em Los Angeles a 5 de janeiro de 2020.

O prémio é atribuído anualmente pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood "a quem tenha feito uma contribuição extraordinária para a televisão à frente ou atrás das câmaras".

Com 61 anos, a comediante e apresentadora do "talk-show" com o seu nome é a segunda contemplada com o prémio pela carreira televisiva (inaugurado no ano passado, naturalmente pela própria Carol Burnett).

"Das suas comédias aos espetáculos de 'stand-up', até se tornar uma presença incontornável na televisão durante o dia, ela é uma pioneira que tem conquistado o público há quase 25 anos com o seu inegável charme e inteligência. Além do seu sucesso na televisão, ela é uma ativista e benemérita, emprestando a sua voz os que não têm uma e espalhando bondade e alegria através do poder da sua plataforma", destacou a organização.

O Prémio Carol Burnett é o equivalente do Prémio Cecil B. DeMille, que distingue nomes do cinema, em que foi anunciado este ano Tom Hanks.