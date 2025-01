Demi Moore, Elton John e Vin Diesel serão algumas das celebridades que vão entregar prémios na próxima edição dos Globos de Ouro, que decorre em 5 de janeiro no Beverly Hilton, em Los Angeles, anunciou na quinta-feira a organização.

Estas três figuras serão acompanhadas por atores como Salma Hayek, Andrew Garfield, Anthony Mackie, Anthony Ramos, Dwayne Johnson, Anya Taylor-Joy, Ariana DeBose e Aubrey Plaza.

Colin Farrell, duas vezes vencedor de um Globo de Ouro, a premiada atriz Glenn Close, o venezuelano Édgar Ramírez e as atrizes Kate Hudson, Michelle Yeoh, Viola Davis e Margaret Qualley também se destacam numa lista que inclui mais de 40 personalidades.

A 82.ª edição dos Globos de Ouro, em que o musical "Emilia Pérez" lidera as nomeações deste ano com dez, será apresentada pela comediante Nikki Glaser, que se tornará a primeira mulher a apresentar os Globos de Ouro a solo.

O narco-musical do realizador francês Jacques Audiard é seguido pelo filme "O Brutalista", de Brady Corbet, com sete nomeações, enquanto a série 'The Bear' lidera as secções televisivas desta edição com cinco nomeações, seguida de "Shōgun" e "Homicídios ao Domicílio", com quatro cada.

O Prémio Cecil B. DeMille, que homenageia o conjunto da sua obra no cinema, será entregue a Viola Davis, enquanto o Prémio Carol Burnett, que reconhece contribuições notáveis para a televisão dentro ou fora do ecrã, será entregue a Ted Danson.