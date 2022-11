Tudo está pronto em Las Encinas para mais um ano. A sexta temporada de "Elite" estreia-se a 18 de novembro na Netflix e a equipa da série espanhola revelou um trailer dos novos episócios.

A sexta temporada conta com caras novas, como Ander Puig, Carmen Arrufat ,Álvaro de Juana, Ana Bokesa e Álex Pastrana. Os atores juntam-se a s André Lamoglia, Valentina Zenere, Carla Díaz, Martina Cariddi, Adam Nourou e Manu Ríos.

Na nova temporada, depois da morte de Samuel, o colégio mais elitista de Madrid tenta limpar a sua imagem e esquecer as tragédias do passado. Mas os problemas mantêm-se e a escola terá de lidar com casos de racismo, sexismo, violência e homofobia.

Veja o vídeo: