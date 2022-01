"Emily in Paris" vai continuar por mais duas temporadas, confirmou a Netflix esta segunda-feira, dia 10 de janeiro, ao TVLine. A série protagonizada por Lily Collins conta já com duas partes.

"No final da segunda temporada, ela está diante de uma grande decisão. Ela tem muitas opções e o nosso desafio é mostrar qual ela escolhe e porquê", explicou o showrunner Darren Star.

A segunda temporada da série, que conta com argumento e produção executiva de Darren Star ("Younger", "O Sexo e a Cidade"), estreou-se no final de dezembro e rapidamente chegou à liderança do top diários de séries do serviço de streaming.

Na segunda temporada da série da Netflix, a protagonista (Lily Collins) já se sente mais integrada na cidade francesa. "Agora mais integrada na sua vida em Paris, Emily começa a lidar melhor com a cidade, embora ainda não se sinta encaixada nas idiossincrasias da vida francesa. Após meter-se num triângulo amoroso com o seu vizinho e a sua primeira verdadeira amiga francesa, Emily está decidida a focar-se no trabalho — que parece complicar-se a cada dia que passa. Nas aulas de francês, ela conhece ainda outro imigrante, que a irrita e intriga em igual medida", adianta a Netflix.

Veja o trailer:

Em 2020, "Emily in Paris" foi a série de comédia Netflix mais vista de 2020. Na segunda temporada, a produtora e atriz Lily Collins regressa ao papel de Emily Cooper, juntamente com os regressados Philippine Leroy Beaulieu, Ashley Park, Lucas Bravo, Camille Razat, Samuel Arnold, Bruno Gouery e William Abadie, a recorrente estrela convidada Kate Walsh e os novos membros do elenco, Lucien Laviscount, Jeremy O. Harris e Arnaud Binard.

"Emily in Paris" é produzida pelos MTV Entertainment Studios, pela Darren Star Productions e pela Jax Media.