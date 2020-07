Mais diversidade

Mais de um terço dos nomeados para categorias de representação foram para atores negros, um recorde.

Entre eles estão Billy Porter ("Pose"), Sterling K. Brown ("This Is Us" e "The Marvelous Mrs Maisel"), Issa Rae ("Insecure") e Regina King, de "Watchmen", a série com mais nomeações, 26.

O aumento do número de nomeações de artistas negros confirmou os esforços da Academia de Televisão para impulsionar a diversidade racial no pequeno ecrã, embora não existam nomeados latinos este ano.

"As vidas dos negros importam. As histórias negras importam", escreveu a Academia esta terça-feira.

O anúncio dos nomeados para os Emmys acontece no meio de um processo de reflexão nacional sobre raça, com protestos contra o racismo e a brutalidade policial em todo o país.

"Este tipo de representação é algo que vem há muito tempo. Não há escassez de talento dentro da comunidade negra", declarou ao programa 'Entertainment Tonight' Yahya Abdul-Mateen II, na corrida por "Watchmen", da HBO.

"Às vezes são necessárias algumas circunstâncias no mundo para que as pessoas abram os olhos e se abram, para que ampliem sua visão", frisou.