A pequena Marina de Almeida tornou-se uma estrela nas redes sociais.

A menina brasileira de oito anos foi entrevista para o programa "NE1", da TV Globo Pernambuco, e o momento tornou-se viral. Na conversa com o canal, a aula revelou que se prepara a rigor para o primeiro dia de aulas.

"Eu amo estar produzida, né? No primeiro dia de aulas eu estou toda charmosa, mas quando é dia normal, minha filha, eu vou de qualquer jeito mesmo", confessou a menina.

"Então, essa animação toda é só para hoje?", perguntou a jornalista da TV Globo. "Só pra hoje. Só no primeiro e no último dia. Porque no resto eu estou cansada, acabada. Dá preguiça de fazer as coisas", respondeu Marina de Almeida.

Veja o momento: