"Equinox" chegou esta quinta-feira, dia 30 de dezembro à Netflix, e promete conquistar os fãs de "Dark" e não só: se gosta de mistério e paranormal, deve juntar a nova produção dinamarquesa do serviço de streaming à sua lista. A série arranca em 1999, quando uma turma de alunos desaparece misteriosamente.

Segundo a revista Variety, a série é baseada no podcast dinamarquês "Equinox 1985".

"Em 1999, Anna tinha apenas 10 anos quando uma turma de alunos finalistas desaparece inexplicavelmente e sem deixar qualquer vestígio. Anna era próxima de um dos alunos desaparecidos e fica traumatizada pelo evento, sendo assombrada por visões horrendas após o sucedido", avança o serviço de streaming.

Veja o trailer:

Mais de uma década depois, em 2020, "Anna e a sua família têm uma vida pacata, quando os pesadelos regressam subitamente para a atormentar". "Quando o único sobrevivente de 1999 morre em circunstâncias misteriosas, Anna decide-se a descobrir o que aconteceu à turma, acabando por descobrir uma verdade sombria e perturbadora que a implica de formas que ela nunca teria imaginado", resume a Netflix.

Segundo o serviço de streaming, no primeiro episódio ("Vai Voltar a Acontecer"), "um telefonema aterrador durante o programa de rádio de Astrid faz despertar memórias sobre o desaparecimento da sua irmã e leva-a a investigar o que realmente aconteceu". Já no segundo capítulo da série, "Astrid regressa à sua casa de infância em busca de pistas". "Jakob fica fascinado por um livro misterioso e o seu relacionamento com Ida estreita-se cada vez mais", remata a Netflix na sinopse.