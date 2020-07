O plano inicial para "The Crown" está novamente em cima da mesa. No final de janeiro, o criador Peter Morgan revelou que a série britânica iria terminar antes do previsto, na quinta temporada, mas esta quinta-feira, dia 9 de julho, a Netflix anunciou que a equipa mudou de ideias e que a produção vai contar com mais um capítulo.

"Quando começámos a discutir as histórias da quinta temporada, ficou claro que, para fazer justiça à riqueza e complexidade da história, deveríamos voltar ao plano original e fazer uma sexta temporada", disse Peter Morgan, criador da série, no Twitter, revertendo a decisão tomada no início do ano.

O regresso ao plano inicial acontece apenas seis meses depois da Netflix ter anunciado que a quinta temporada seria a última. Com a decisão de prolongar a produção, Imelda Staunton, que irá vestir a pele de Isabel II, segue as pisadas dos seus colegas e irá interpretar a protagonista durante duas temporadas.

Segundo o Deadline, a sexta temporada deverá decorrer no início dos anos 2000, o que significa que ainda não será abordada a relação de Meghan Markle com o Príncipe Harry.

A terceira temporada de "The Crown" chegou à Netflix em novembro. Com um elenco renovado - os papéis foram reformulados para mostrar o avançar no tempo - os novos episódios decorrem entre 1964 e 1976.

A quarta temporada vai continuar a contar com Olivia Colman, que sucedeu a Claire Foy, no papel de protagonista da série dramática. A segunda temporada foi ainda a última com Matt Smith como príncipe Filipe, que agora é encarnado por Tobias Menzies. Já Helena Bonham Carter dá corpo à irmã de Isabel II, a princesa Margarida, anteriormente interpretada por Vanessa Kirby. Josh O'Connor e Erin Doherty são o príncipe Carlos e a princesa Ana, respetivamente.

A quarta temporada da série vai abordar a relação de Carlos com Diana, que será interpretada pela atriz Emma Corrin.

Nas temporadas finais de "The Crown", Imelda Staunton vai dar vida a Isabel II. Já Lesley Manville será a nova Princesa Margarida na quinta e sexta temporadas.