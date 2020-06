“A propósito da transposição da diretiva dos serviços de comunicação social audiovisual, seria também oportunidade para, ao mesmo tempo, rever alguns aspetos da lei da televisão, que limitam a nossa ação e inviabilizam a tomada de posições que nos são exigidas por alguns deputados e alguns espetadores”, disse a diretora do Departamento de Análise de Média da ERC, Tânia Morais Soares.

A responsável falava numa audição na comissão parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, requerida pelos grupos parlamentares do Partido Comunista Português (PCP) e do Bloco de Esquerda (BE), para questionar o regulador sobre a cobertura noticiosa de casos de violência doméstica e de discriminação étnica ou racial, e na qual participou também o vice-presidente do Conselho Regulador da ERC, Mário Mesquita.