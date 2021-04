Este domingo, dia 4 de abril, na terceira gala em direto de "The Voice Kids", da RTP1, Nuno Siqueira interpretou "When We Were Young", um dos temas mais populares de Adele. O concorrente conquistou elogios dos mentores e mereceu aplausos dos espectadores nas redes sociais.

"És tão especial, esta atuação foi tão especial. O teu timbre é único. Foi das decisões mais difíceis que tive de tomar nas batalhas e, felizmente, estás na equipa do Carlão, estás aqui. É óbvio o teu talento", frisou Marisa Liz.

"Foi muito singular. (...) A voz dele é tão específica, tem um ADN tão próprio... que ficou logo no meu ouvido", acrescentou o mentor Carlão.

Na gala, Nuno Siqueira conquistou passagem à próxima fase do programa de talentos. "Nuno Siqueira, Marina Maranhão e Mia Benita fazem parte do top 3 da equipa do Carlão", recordou a RTP1 nas redes sociais.

Veja aqui a atuação.