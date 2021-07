"Eu Nunca..." regressou para a segunda temporada. Os novos episódios da série estrearam-se na passada quinta-feira, dia 15 de julho, e rapidamente conquistaram o top diário da Netflix.

No fim de semana de estreia, "Eu Nunca..." conquistou o primeiro lugar do ranking diário da Netflix em Portugal. A série também chegou à liderança do top do serviço de streaming em Espanha, Brasil, Alemanha, Itália, Reino Unido ou Austria.

Na nova fase, a protagonista, Devi (Maitreyi Ramakrishnan), continua dividida entre dois amores (que em nada são iguais): será que irá aventurar-se numa relação com Ben (Jaren Lewison) ou com Paxton (Darren Barnet)?

"Na temporada dois da comédia de autodescoberta 'Eu Nunca...', a adolescente americana de origem indiana Devi (Maitreyi Ramakrishnan) continua a lidar com as pressões diárias do liceu e os dramas familiares em casa, enquanto se aventura por novos romances", adianta a Netflix.

Veja o trailer:

Veja as fotos da segunda temporada: