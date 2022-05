"Haverá algo melhor que passar a própria lua de mel com a mãe?", questiona a Netflix na sinopse de "Lua de Mel com a Minha Mãe", novo filme espanhol que já chegou ao top diário da plataforma - em Portugal, a produção ocupa o segundo lugar do ranking.

No arranque do filme, o protagonista, José Luis (Quim Gutiérrez), fica pendurado no altar e acaba por ir de lua de mel com a sua mãe. "Mari Carmen (Carmen Machi), a sua persistente mãe, está decidida a ser a sua acompanhante na lua de mel — para não desperdiçar o dinheiro gasto, claro", adianta o serviço de streaming.

"Cada minuto que passam juntos na ilha Maurícia faz com que José Luis se sinta mais infeliz e miserável. Mas isso não impede que Mari Carmen se divirta como nunca ao viver as experiências com que sempre sonhou e ao revelar-se como a maravilhosa mulher que realmente é, mas que ninguém na família consegue ver", resume a Netflix, descrevendo o filme como "excêntrico e emotivo".