Criada por Dirty Robber — a produtora de "Two Distant Strangers", vencedora do Óscar de Melhor Curta-Metragem em 2021 — e pelo realizador Derek Doneen, "Os Grandes Assaltos da História" estreou-se esta quarta-feira, dia 14 de julho, na Netflix.

"Uma mulher de 21 anos rouba milhões de dólares que pertencem aos casinos de Las Vegas. Um homem que quer ser pai rouba uma fortuna no aeroporto de Miami... e usa programas televisivos para aprender a escapar à captura. Um pai do Kentucky é acusado de um dos maiores roubos de bourbon da história. Com recurso a reencenações dinâmicas, entrevistas originais, e a um estilo frenético ao nível de clássicos do cinema, cada um dos realizadores Derek Doneen ('The Price of Free'), Martin Desmond Roe ('Dois Perfeitos Estranhos') e Nick Frew ('We Are the Champions') apresenta um golpe dividido em dois episódios", adianta o serviço de streaming.

Veja o trailer:

Segundo a Netflix, os espectadores vão "ver a forma como os ladrões escolhem os alvos, o meticuloso planeamento que precede o golpe, a doce glória do sucesso… e os erros idiotas que guiaram os investigadores até à verdade". "Os criminosos sentam-se em frente à câmara para conversas profundas e frequentemente emotivas em conjunto com as famílias, os cúmplices e os agentes das autoridades que acabaram por levá-los à justiça", revela a plataforma.