"Fala-me de Um Dia Perfeito" chegou na passada sexta-feira, dia 28 de fevereiro, na Netflix. O filme conta com a participação de Elle Fanning e Justice Smith.

A história é baseada no best-seller internacional de Jennifer Niven e acompanha Violet Markey (Elle Fanning) e Theodore Finch (Justice Smith). "Dois adolescentes lidam com feridas emocionais e mudam a vida um do outro neste filme baseado no romance best-seller", explica a Netflix.

Violet Markey, uma rapariga introvertida devastada pela morte da sua irmã, recupera a alegria de viver quando conhece o excêntrico e imprevisível Theodore Finch", avança o serviço de streaming.

"Enquanto se debatem com as cicatrizes emocionais e físicas do passado, formam laços e descobrem que até os mais pequenos lugares e momentos tem o seu próprio significado. Este comovente drama oferece uma perspetiva original e humana sobre a experiência da doença mental e o seu impacto nas relações, assim como sobre a beleza e os efeitos duradouros do amor jovem", acrescenta a Netflix.

Este fim de semana, segundo o top diário do serviço de streaming, o filme foi o conteúdo mais visto na plataforma em Portugal.

Veja o trailer: