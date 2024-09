"O Casal Perfeito", minissérie de crime e mistério protagonizada por Nicole Kidman e Liev Schreiber, estreou-se esta quinta-feira, dia 5 de setembro, na Netflix.

A história baseada num best-seller de Elin Hilderbrand mostra um casamento onde os convidados se tornam suspeitos quando um corpo é descoberto na praia.

"Amelia Sacks está prestes a casar com um membro de uma das famílias mais abastadas de Nantucket. A sua exigente futura sogra, a célebre romancista Greer Garrison Winbury, não olhou a despesas para organizar o que promete ser o casamento da temporada... até que um cadáver dá à costa. À medida que segredos vêm à tona, desenrola-se uma investigação que parece ter saltado das páginas dos romances de Greer e, de repente, todos são suspeitos", resume a plataforma.

Todos os seis episódios foram dirigidos por Susanne Bier, a aclamada cineasta dinamarquesa de vários filmes, incluindo o vencedor do Óscar de Melhor Filme Internacional "Num Mundo Melhor" (2010), e das minisséries "O Gerente da Noite" (2016) e "The Undoing" (2020), esta última também com Kidman.

Dakota Fanning, Billy Howle, Eve Hewson, Sam Nivola, Ishaan Khattar, Meghann Fahy, Jack Reynor, Mia Isaac, Donna Lynne Champlin e Isabelle Adjani completam o elenco da minissérie de seis episódios.

Veja o trailer: