A partir de 4 novembro, de segunda a sexta-feira, às 21h30, a apresentadora conduz a série documental de 10 episódios de 25 minutos que "cruza inovação, tradição e paixão, no novo e no antigo artesanato, através de episódios envolventes e inspiradores que fundem artistas da nova geração com artesãos que preservam os métodos e técnicas tradicionais provenientes do património cultural português".

Segundo o Diretor do canal Casa e Cozinha, Diogo Alexandre, a nova aposta “"traduz na perfeição a nossa visão, um programa promotor da cultura e tradição portuguesa, com uma elevada qualidade de produção e conduzido por uma das melhores apresentadoras portuguesas". "É com responsabilidade e orgulho que recebemos a Fátima Lopes no Casa e Cozinha e não podíamos estar mais contentes com a forma como a Fátima se envolveu com a produção e promoção do 'Aqui há mão'", frisa.

De Loulé a Vila Real, passando por Ermesinde, Lisboa, Caldas da Rainha e muitas outras localidades, em cada episódio, Fátima Lopes guia o espectador em viagens de descoberta, partindo da revelação de jovens artistas e das suas peças únicas, como resultado de um equilíbrio entre tradição e experimentação. Segue-se a viagem às raízes do artesanato tradicional que inspirou as criações desses artistas.

Para Fátima Lopes, "este é um projeto que me deixa profundamente feliz e orgulhosa". "Conhecer cada um dos artesãos, foi um privilégio. Pessoas especiais que me fizeram sentir muito grata por ter recebido este convite do Casa e Cozinha. Este projeto é para mim uma bonita celebração dos meus 30 anos de carreira", destaca.

No primeiro episódio “Ponto de Arraiolos”, Fátima Lopes conhece o trabalho da arquiteta e artista Susana Cereja, inspirada na herança dos tapetes de Arraiolos para criar peças contemporâneas, revisitando técnicas seculares e trazendo uma nova abordagem que cruza tradição e inovação.

Com “Aqui Há Mão” o Casa e Cozinha reforça o investimento em programas de produção original, como “Plantmania”, “Cozinha de Chef”, “Raízes”, “Experiências.pt”, “Verde por dentro”, “É muita estima, é”, “A Dica que fica” ou “Ó da Casa”.

Além da estreia de “Aqui Há Mão”, o canal Casa e Cozinha “regressa” com a estreia de novas temporadas de conteúdos internacionais, como “Comer pelo Mundo”, apresentado por Verónica Zumalacárregui, que estreia no dia 22 de outubro um episódio dedicado a Lisboa, e a estreia exclusiva em Portugal de “Pamela Cozinha com Amor”, onde Pamela Anderson revela a sua mais paixão pela culinária.