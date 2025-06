A 20 de junho, o Casa e Cozinha vai estrear "Prova de Amizade", uma nova produção nacional conduzida pela chef Marlene e o marido, o chef João Sá.

"Esta é a primeira vez em Portugal que dois chefs galardoados com estrela Michelin estão juntos num único programa, onde abrirão as portas da sua cozinha para receber várias caras conhecidas, propondo-se a cozinhar um prato do seu agrado, apenas baseados em pistas fornecidas previamente", destaca o canal em comunicado.

Carolina Deslandes, Júlio Isidro, Rita Blanco, Pedro Teixeira, Joana Marques, Daniel Leitão, Inês Lopes Gonçalves, Pedro Fernandes, Hugo Van der Ding e Luana do Bem são alguns dos convidados do programa.

"No início de cada episódio, os chefs recebem um briefing com informações sobre os convidados que servirão de base para definir a ementa, cujo objetivo é ser o mais personalizada possível para, no final, conquistar a amizade dos convidados. Os espectadores poderão assim acompanhar a dinâmica entre os dois chefs enquanto confecionam o menu, definem as estratégias, selecionam os ingredientes, superam os imprevistos ou os momentos em que não estão de acordo, com doses elevadas de humor e boa disposição", adianta o canal.