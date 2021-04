Fátima Lopes esteve esta segunda-feira, dia 19 de abril, no programa "Wi-fi", da RFM. Na entrevista, a apresentadora revelou que não aceitaria, neste momento, um convite para regressar à TVI.

"Neste momento, não me fazia sentido", frisou a apresentadora, não adiantando detalhes sobre a sua saída do canal. "Não vou falar sobre isso ainda. Não tem nenhum mistério, já no outro dia disse isto mas é verdade: isto é não é fazer do tema um tabu, acho é que há um tempo para tudo e eu ainda estou no meu tempo de digerir as coisas e de as arrumar dentro de mim", explicou.

Fátima Lopes saiu da TVI no início de janeiro. "Lamentavelmente, ao fim de mais de 10 anos, terminou a minha colaboração de prestação de serviços com a TVI. Saio com a convicção de dever cumprido e o orgulho de ter respeitado escrupulosamente, ao longo deste período, todas as minhas obrigações e deveres profissionais, com lealdade e enorme dedicação. O meu público merece-o e, quem me conhece, sabe que não o sei fazer de outra forma", escreveu a apresentadora no comunicado sobre a sua saída do canal.