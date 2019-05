Fátima Lopes foi uma das convidadas de Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves emissão desta quinta-feira, dia 23 de maio, do "5 para a meia-noite". No programa da RTP1, a apresentadora da TVI participou na rubrica "Pressão no Ar".

"Se estiveres em casa a fazer zapping paras para ver 'O Programa da Cristina'?", perguntou Filomena Cautela. "Paro e paro muitas vezes. Paro e aprende-se a ver o programa dele. Não estou a dizer isto por uma questão de fair play. É mesmo verdade", frisou a apresentadora.

"Eu vejo e serve-me de exemplo muitas vezes. Convém estar sempre atenta para aprender", acrescentou.

Veja aqui o vídeo.