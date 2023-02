Após décadas a recusar, John Cleese aceitou ressuscitar a lendária 'britcom' britânica "Fawlty Towers" ("A Grande Barraca" em Portugal) e com ela Basil Fawlty, o maníaco proprietário de hotel cujo mau humor e arrogância arrancaram muitas gargalhadas a gerações de espectadores.

Mais de 40 anos após o fim da segunda e última temporada, a estrela dos Monty Python, com 83, vai escrever novos episódios da antiga série de comédia da BBC com a sua filha , a comediante Camilla Cleese.

A dupla também vai aparecer à frente das câmaras: John Cleese volta a ser o inenarrável cínico e misantrópico snob Basil Fawlty, que, contra todos os conselhos, regressará à indústria hoteleira para a qual não tem qualquer vocação, num mundo moderno muito diferente e ao lado de uma filha cuja existência descobriu recentemente.

Anunciada na terça-feira, a nova série que deverá começar a produção em 2024 será uma parceria com a produtora norte-americana Castle Rock Entertainment, do ator e cineasta Rob Reiner, que será um dos produtores executivos.

Adivinha-se uma guerra entre plataformas de streaming e canais tradicionais nos EUA e Grã-Bretanha pelos direitos de exibição.

Por outro lado, os fãs reagiram com grande entusiasmo nas redes sociais, mas também receios de que os novos episódios possam ser mais politicamente corretos ou afetados pelo movimento 'woke'.

Em 2000, o British Film Institute colocou "Fawlty Towers" em primeiro lugar na lista dos 100 melhores programas de televisão britânicos de sempre.

Especialistas da comédia também a elegeram como a melhor 'britcom' de sempre em 2019.

Apesar do estatuto lendário, a série original apenas teve duas temporadas de seis episódios cada, transmitidos em 1975 e 1979, acompanhando as mirabolantes tentativas do infeliz Basil e da sua esposa Sybil de manter a funcionar o seu hotel, o casamento e até o empregado espanhol Manuel.

Prunella Scales, que era Synil, tem 90 anos e retirou-se em 2020 por causa do impacto da doença de Alzheimer, diagnosticada em 2014. Manuel era interpretado por Andrew Sachs, falecido em 2016.

Connie Booth, que co-escreveu as duas temporadas e foi a criada Polly, esteve casada com Cleese entre 1968 e 1978 e deixou a carreira em 1995.