Uma cena em que Fernanda Torres fez blackface em um sketch do programa "Fantástico", exibido há quase 20 anos, voltou a dar que falar nas redes sociais na última semana. No segmento, a atriz brasileira interpretou uma empregada doméstica e pintou a cara e corpo de preto.

Esta segunda-feira, dia 27 de janeiro, ao Deadline, Fernanda Torres pediu desculpa."Há quase vinte anos, apareci de blackface em um sketch de humor de um programa de TV brasileiro", começou por lembrar no comunicado.

"Peço desculpa por isso. Estou a fazer esta declaração porque é importante abordar isto rapidamente para evitar mais dor e confusão", frisou.

"Naquela época, apesar dos esforços dos movimentos e organizações negras, a consciência da história racista e do simbolismo do blackface ainda não tinha entrado na consciência pública dominante no Brasil. Graças a uma melhor compreensão cultural e a conquistas importantes, mas incompletas, neste século, está muito claro agora no nosso país e em todo o lado que fazer blackface nunca é aceitável", acrescentou a atriz de "Ainda Estou Aqui".

No comunicado citado pela Rolling Stone Brasil, Fernanda Torres sublinha que "esta é uma conversa importante que devemos continuar a ter uns com os outros" para "evitar a normalização das práticas racistas". "Como artista e cidadã global, e de coração aberto, continuo atenta e comprometida com a procura de mudanças vitais necessárias para viver num mundo livre de desigualdade e racismo", rematou.