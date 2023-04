Na emissão de estreia, Diego subiu ao palco para interpretar "Prometo", tema do tio. Em poucos segundos, Fernando Daniel reconheceu a voz do sobrinho e não escondeu a emoção.

No final da atuação, Carlão, Bárbara Tinoco e Aurea viraram as cadeiras. Devido às regras do programa de talentos - que impede a participação de familiares dos mentores ., Diego, de 11 anos, não irá seguir para a próxima fase, mas prometeu voltar a concorrer ao "The Voice".

"O mentor Fernando Daniel é surpreendido numa 'Prova Cega' muito especial e não consegue conter as lágrimas! O emocionante momento é presenciado por todos e o cantor pisa o palco com um familiar especial! Uma atuação memorável nesta estreia do 'The Voice Kids 2023'", resume a produção do programa da RTP1.

Veja aqui o vídeo.