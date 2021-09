Na sua conta no Instagram, Fernando Mendes partilhou uma pequena brincadeira com os seus seguidores. Na rede social, o apresentador da RTP1 publicou uma montagem onde aparece mais velho, com mais 20 anos.

"‘O Preço Certo’ em 2041 ainda no ar", pode ler-se no texto da publicação. "Será?", acrescentou Fernando Mendes na legenda da imagem.

Nos comentários, os seguidores do apresentador elogiaram a brincadeira. No Instagram, a publicação soma mais de nove mil 'gostos'.

Veja a imagem: