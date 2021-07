A novela "Festa é Festa" foi renovada para uma segunda temporada e vai contar com novas caras no elenco principal. Na emissão do passado sábado, dia 24 de julho, de "Em Família", da TVI, Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes anunciaram as novidades.

Marta Melro, Pedro Giestas e Telma Cardoso vão juntar-se ao elenco. Os atores vão dar vida à família Ramos.

Na segunda temporada, "depois de feita a festa mais aguardada do ano, eis que a Aldeia da Bela Vida se prepara para um novo desafio: o maior presépio vivo de Portugal, no Natal".

"No arranque desta segunda temporada, Nando e São voltam a Paris para irem buscar os seus bens, já que decidiram mudar-se de vez para Portugal. Mas não vão sozinhos: Bino, Florinda, Tomé, Aida também vão a Paris com eles. E é nessa viagem, com muitos desencontros e muita discussão à mistura, que acontece algo que vai mudar o futuro político e social da mais famosa aldeia deste país", adianta a TVI.

"À aldeia, chegará uma nova família: Isabel (Marta Melro), a nova médica; o seu marido Mário (Pedro Giestas), um jornalista sensacionalista; Alice (Telma Cardos), filha do primeiro casamento de Mário e veterinária; Tomás (também filho do primeiro casamento de Mário), engenheiro agrónomo; e Abel (pai de Mário), um septuagenário excessivamente hipocondríaco, que põe os nervos em franja a toda a família e à aldeia em geral", revela o canal.