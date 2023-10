Inês Henriques interpretou o tema “Toxic”, na fase de "Provas Cegas" do "The Voice Portugal 2023".

Com a atuação no palco do programa de talentos da RTP1, a concorrente conquistou Fernando Daniel e Sara Correia. Mas, para garantir que a jovem escolhia a sua equipa, o cantor bloqueou a colega mentora.

"Eu bloqueei a Sara porque ela tem um bocado a mania. Ela vem com aquela coisa de: 'ai, vou pô-lo no cantinho dele'", brincou Fernando Daniel. "Às vezes, é preciso mostrar os dentes para a malta perceber que, com calma, o professor está aqui", acrescentou.

"Foi tão bom que ficaram meios abesbílicos", gracejou o mentor.

Veja aqui o vídeo.