Gillian Anderson é a mais recente confirmação para o elenco de "First Lady", do canal norte-americano Showtime. Depois de ter interpretado Margaret Thatcher na quarta temporada de "The Crown", da Netflix, a atriz vai agora vestir a pele da primeira-dama Eleanor Roosevelt, esposa do 32.º presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt.

Gillian Anderson junta-se, assim, a Viola Davis, que será Michelle Obama, e a Michelle Pfeiffer, que irá dar vida a Betty Ford.

"Gillian Anderson é uma atriz incrível e com um talento requintado - ela é a escolha perfeita para completar este trio poderoso", frisou Amy Israel, vice-presidente executiva de programação da Showtime Networks Inc.

"First Lady" está a ser criada por Aaron Cooley, que produz o projeto ao lado de Cathy Schulman, Davis, Julius Tennon, Andrew Wang, Susanne Bier, Jeff Gaspin e Brad Kaplan.

Para já, o canal ainda não anunciou a data de estreia da primeira temporada.