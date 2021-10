O material técnico necessário para as gravações de "House of the Dragon" já se encontra em Monsanto. Devido às ruas estreitas da aldeia, os camiões da equipa foram estacionados num terreno e todo o material está a ser transportado de helicóptero.

Ao SAPO Mag, a Força Aérea Portuguesa confirmou que tem cooperado no transporte de material, adiantando ainda tudo foi coordenado com a Câmara Municipal de Idanha-a-Nova.

O processo faz parte de um "treino operacional", não sendo possível adiantar mais detalhes sobre as operações no local.

No local, segundo várias fontes, encontra-se a aeronave Koala (AW119MKII). "Trata-se de um helicóptero extremamente versátil, capaz de operar em ambiente noturno com a utilização de óculos de visão noturna e cumprindo um leque bastante alargado de missões como sejam: instrução básica e avançada de voo, busca e salvamento, evacuação sanitária, patrulhamento e observação e apoio ao combate aos incêndios rurais", explica a Força Aérea Portuguesa no seu site oficial.

O município de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, divulgou e tem informação na sua página de ‘Facebook’ sobre o condicionamento do trânsito nas localidades de Monsanto e de Penha Garcia para a realização das filmagens.

“Informamos que foi autorizado o corte de trânsito, nas localidades de Monsanto e Penha Garcia, do concelho de Idanha-a-Nova, para a realização de filmagens de uma série”, lê-se na nota.

O documento adianta ainda que o “acesso ao Castelo de Monsanto estará interdito a residentes e visitantes da aldeia histórica de Monsanto, no período compreendido entre 18 de outubro e 13 de novembro de 2021”.

A autarquia justifica que “esta interdição visa criar condições de logística e segurança para as equipas de trabalho na montagem de cenários e equipamentos e agradece a compreensão de todos os residentes, visitantes e turistas”.

Dez anos depois da estreia de "A Guerra dos Tronos", continuam as histórias dos Sete Reinos com a série "House of Dragons", que se estreia em 2022.

A nova produção vai decorrer 300 anos antes dos acontecimentos de “A Guerra dos Tronos” e vai centrar-se na Dança dos Dragões, a guerra civil protagonizada pelos Targaryen.

A primeira temporada de “House of Dragons” vai contar com 10 episódios. Matt Smith, Olivia Cooke ou Emma D’Arcy são alguns dos protagonistas.