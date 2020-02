Com a chegada da segunda parte da décima temporada de "The Walking Dead", a FOX vai recuperar o Hi5 e disponibilizar conteúdos exclusivos da série, numa das primeiras redes sociais do mundo e que em 2007 tinha mais de dois milhões de utilizadores em Portugal.

A partir de hoje o perfil da série vai disponibilizar vários conteúdos exclusivos, como entrevistas aos protagonistas (Norman Reedus, Christian Serratos ou Danai Gurira), momentos de bastidores desta temporada e acesso a imagens exclusivas.

O regresso "The Walking Dead" está marcado para dia 24 de fevereiro, às 23h05, na FOX. O canal "desafia todos os fãs a juntarem-se ao movimento 'Walker Social Media' e acompanharem todas as novidades através do Hi5 e das hashtags #FOXHi5 e #WalkerSocialMedia".

A campanha foi desenvolvida pela agência Nossa, em parceria com a FOX, e terá presença exclusiva nas plataformas digitais.