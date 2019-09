Em entrevista ao "The One Show", programa da BBC, Jennifer Aniston revelou que o elenco não gostava do tema de abertura da série. “Ninguém era realmente fã da música… sentíamos que era um pouco… não sei. Dançar dentro de uma fonte era um pouco estranho, mas lá fizemos", contou a atriz que interpretava Rachel.

Jennifer Aniston contou ainda que revê a série às vezes. "Não dá para evitar! Tento lembrar-me qual é o episódio que está a passar e passo parte do tempo dizendo a mim mesma: 'não lembro disso’", disse a atriz, sublinhando que tem saudades de "Friends".

Relembre o genérico de abertura da série: