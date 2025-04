Antes do arranque da emissão deste domingo, dia 6 de abril, de "Funtástico", programa apresentado por Manuel Luís Goucha na TVI, a avó de um dos correntes caiu nos bastidores do estúdio.

"O Rodrigo [concorrentes do programa] passou por um susto (...) A avó esbardalhou-se - eu gosto muito deste termo, permita-me minha querida senhora. A avó caiu ali, num dos corredores, foi imediatamente assistida, foi ao hospital com a mãe do Rodrigo e parece-me que está tudo bem", explicou o apresentador.

A familiar do participantes explicou que partiu o braço. "Estou com muitas dores. Volto ao hospital dia 11 para ser operado se for possível ou preciso", adiantou.

"É incrível, não é? Uma senhora que parte o braço, vai ao hospital imediatamente, está cheia de dores e vem aqui só para assistir ao neto. O coração do neto já está mais tranquilo", acrescentou Manuel Luís Goucha.