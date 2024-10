"Está a chegar o programa de grande entretenimento dirigido a toda a família que animará as tardes de domingo na TVI. Com produção da Coral Europa e sob a batuta de Manuel Luís Goucha, trata-se de um formato, em direto, que se distingue pelo ritmo e pela enorme diversidade de conteúdos, prometendo mobilizar o país inteiro", adianta o canal em comunicado.

O programa vai contar com "performances das mais variadas áreas e uma plateia ativa, que pode ser chamada em qualquer momento do programa". "Da plateia do Funtástico' surgirão inúmeras surpresas, momentos emocionantes, além de divertidas provas físicas e adivinhas, e, claro, atuações musicais dos mais populares cantores portugueses.", revela a TVI.

O programa vai contar com um grupo de jurados que vai avaliar a prestação dos concorrentes. O júri fixo será composto por Sara Prata, António Leal e Silva e João Patrício, o presidente do júri. "A este elenco junta-se um jurado convidado que mudará todas as semanas", acrescenta o canal.

"No ‘Goucha’ dou tempo à palavra; aos domingos, darei palco ao talento", frisa Manuel Luís Goucha.