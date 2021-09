A par de "The Crown", "Gambito de Dama", da Netflix, foi das produções que mais estatuetas conquistaram nos Emmys 2021. A minissérie estava na corrida em 18 categorias e conquistou 11 prémios, mas apenas dois nas principais secções - Melhor Minissérie e Melhor Realização em Minissérie ou Telefilme.

Apesar do sucesso e da popularidade, "Gambito de Dama" não vai contar com uma segunda temporada. Na cerimónia dos prémios a TV, a equipa de produção foi questionada sobre o futuro da minissérie e frisou que a história de Beth Harmon (Anya Taylor-Joy) não irá continuar a ser contada no pequeno ecrã.

"Sinto que contámos a história que queríamos contar", sublinhou o produtor executivo Scott Frank. "E preocupo-me. Deixe-me colocar de outro modo: fico aterrorizado porque se tentarmos contar mais, poderemos arruinar o que fizemos", rematou.

Já o produtor William Horberg deixou uma garantia: "Certamente, vamos tentar continuar a trabalhar juntos".