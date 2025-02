As gravações de "Lucky", nova aposta da Apple TV+ protagonizada por Anya Taylor-Joy ("Gambito de Dama") e Drew Starkey ("Outer Banks" e "Queer"), já arrancaram. A minissérie é baseada no romance de Marissa Stapley.

Nas redes sociais, o serviço de streaming revelou as primeiras imagens dos episódios, que vão contar ainda com Annette Bening, Aunjanue Ellis-Taylor e Timothy Olyphant no elenco principal.

Em "Lucky", Anya Taylor-Joy interpreta uma jovem que deixou para trás o mundo do crime em que cresceu, mas que é forçada a abraçar o seu lado mais sombrio e criminoso uma última vez, numa tentativa desesperada de escapar ao passado.

A minissérie é a mais recente colaboração entre a Apple TV+ e a Hello Sunshine, juntando-se a um catálogo que inclui, por exemplo, a série "The Morning Show".