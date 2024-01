"Rixa", da Netflix, foi uma das séries vencedoras nos Emmys 2023.

Elogiada pela crítica, a série com Steven Yeun e Ali Wong arrecadou oito Emmys, tal como "The Last of Us", da HBO Max, mas conquistou vitórias nas principais categorias: Melhor Minissérie, Melhor Ator numa Minissérie ou Telefilme (Steven Yeun) ou Melhor Atriz numa Minissérie ou Telefilme (Ali Wong).

Em entrevista ao The Hollywood Reporter, o criador e showrunner Lee Sung Jin revelou que está a pensar em ideias para uma possível segunda temporada, adiantando que a história poderá seguir novas personagens um outros conflitos.

"Estou constantemente a anotar ideias e há muito que quero explorar, mas esta temporada de prémios tem sido ininterrupta", começou por frisar.

"Vou olhar-me ao espelho e começar a observar e a ver algumas coisas desconfortáveis ​​sobre a minha própria mente para depois mergulhar de volta em alguma coisa", acrescentou.