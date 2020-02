Gillian Anderson, atriz que vestiu a pele Dana Scully em "Ficheiros Secretos", vai juntar-se ao elenco de "The Crown", confirmou a Nettlix nas redes sociais. Na quarta temporada da série, a atriz vai vestir a pele da antiga primeira-ministra britânica Margaret Thatcher.

A quarta temporada de "The Crown" será centrada nos anos 70 e 80, período em que Margaret Thatcher, conhecida como a Dama de Ferro, ocupou o cargo de primeira-ministra.

A primeira foto da atriz no papel da primeira-ministra britânica Margaret Thatcher foi partilhada esta semana pelo site Digital Spy.

Veja a foto:

A quinta temporada de "The Crown", da Netflix, será a última, revelou o criador Peter Morgan. O argumentista e escritor confirmou ainda que a atriz Imelda Staunton será a sucessora Olivia Colman no papel de Isabel II.

Inicialmente estava planeado que "The Crown" contasse com seis temporadas, tal como tinha sido anunciado antes da estreia da série na Netflix. Segundo o The Guardian, o criador defende que a melhor opção é terminar a produção na quinta temporada. "No início, imaginei que 'The Crown poderia durar seis temporadas, mas agora que começámos a trabalhar nas histórias da quinta temporada, ficou claro para mim que este é o momento perfeito para parar", frisou.